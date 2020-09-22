Ольга Васильевна Гобозова поведала о горе в семье.

Вчера случилось страшное горе в семье Гобозовых. Умерла мама Ольги Васильевны — Мария Емельяновна Великанова. Она ушла из жизни в свой день рождения, 15 сентября, теперь ей навсегда останется 97 лет.

«Она долго мучилась… Я понимаю, что возраст, но боль не унять. До вчерашнего дня я была ещё ребёнком, а теперь сама мама и бабушка», – еле сдерживая слёзы, делится с нами Ольга Васильевна.

Уход из жизни матери Гобозова предчувствовала за несколько лет до…

«Когда ей было 90 лет, 4 месяца она очень сильно мучилась, была в ужасном состоянии. Она тогда уже к папе собиралась, а я ей наврала. Сказала, что мне приснился папа и что он придёт за ней, когда ей исполнится 97 лет. Вот и случилось… В свой день рождения она умерла».

Напомним, что Мария Емельяновна была участницей ВОВ, всю войну проработала медсестрой в военно-морском госпитале. Она воспитала 5 дочерей, 14 внуков, 14 правнуков и 8 праправнуков. Отец Ольги Васильевны был капитаном 1-го ранга на корабле, но прожил совсем небольшую жизнь – всего 63 года.

Приносим всей семье Гобозовых искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой.