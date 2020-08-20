Микроблог участницы «Дома-2» Ольги Рапунцель пестрит комментариями на тему её лишнего веса. Подписчики призывают Ольгу приводить себя в порядок и худеть. Рапунцель решила ответить на подобные слова, чтобы больше её не донимали негативными высказываниями. Молодая мама рассказала, что не собирается садиться на диету, ведь она кормит грудью ребёнка, а для неё здоровье малышки гораздо важнее своей красоты.



Маленькой Софии сейчас всего два месяца, а на Ольгу уже «нападают» хейтеры в соцсетях. Она старается быть сдержанной и отвечает всем, что её полностью устраивает сейчас своя фигура. К тому же, Рапунцель призывает окружающих вспомнить, что она родила уже двоих деток, а в форму успеет прийти в течение ближайшего года, ведь так уже было после появления на свет Василисы.



Ольга рассказала, что похудение и мысли о послеродовом животике её совершенно не волнуют, она растворяется в своей семье и любимых детях. К тому же она призвала недоброжелателей не удивляться её фигуре и не отзываться о ней в негативном ключе, а следить лучше за собой.