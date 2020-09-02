Ольга Рапунцель требует от хейтеров, чтобы они оставили в покое её семью.

Я что то не поняла, зачем это снова поднимать? Вы уже это обмусолили 1001 раз , что ж так моя прошлая жизнь вам покоя то не даёт? Я смотрю на проекте совсем рейтинги упали ? Или ваши мужики смотрят порно и вы это воспринимаете за измену ?и потом меня хейтите 😂Я как бы живу настоящей жизнью ,у меня вообще то Семья, дети и в моей жизни все прекрасно. А вы тут смотрю все идеальные собрались)) сука смешно😂идите реальных Ш и Б мусольте. Что вам нужно от моей Семьи??? Кто будет мусолить мое прошлое или трогать моих детей вы все пойдёте на Х.. 🖕