Ольга Дмитренко влепила пощёчину Анастасии Паршиной, которая находится в интересном положении. Беременную девушку обвинили в том, что она не следит за своей собакой, которая гадит на общей кухне. Несмотря на то, что в периметре проживает несколько питомцев, именно Паршину подозревают в безответственности.



За время существования проекта зрители видели много самых разных сцен. Было и «волшебство» по пьяни, и конфликты родителей с детьми, даже отказ первых от последних. И с беременными девушками в периметре поступали не самым красивым образом. К счастью, организаторы телестройки не стали сталкивать лбами Сашу Черно и Ольгу Рапунцель, которые, будучи беременными, тоже сильно конфликтовали.



На днях супруга Дмитрия Дмитренко всё же не выдержала и разозлилась на беременную Настю Паршину. Блондинка в положении позволила себе припомнить прошлое Рапунцель. Практически сразу после этого Ольга влепила девушке пощёчину. Примечательно, что раньше супруга Дмитренко всегда была на стороне беременных дам и считала интересное положение практически святым, а сейчас она готова уже поступиться своими правилами.