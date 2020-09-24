Ольга Рапунцель высказалась об уходе с проекта Романа Капаклы и Марины Африкантовой.

Оля Рапунцель считает справедливым уход с проект Марины Африкантовой и Романа Капаклы.

«За ребят я не переживаю, они взяли от проекта всё. Рома говорил, что финансовая подушка у него готова, ремонт в квартире почти доделали, детей тут не планировали. Большинство людей проголосовали против них, не понимаю, почему претензии к моему мужу. Их никогда не обсуждали, только они комментировали другие пары, а это несправедливо. У каждого здесь свой срок, я желаю им большого счастья за периметром, искренне», – пояснила молодая мама.

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