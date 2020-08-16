Ольга Рапунцель объяснила поклонникам проекта, зачем они вернулись в периметр.

Вот уже прошла почти неделя с того момента, как мы вернулись на проект и к нам часто задаваемый вопрос, а зачем вы в принципе вернулись на проект с двумя детками, вы ведь уже все показали и Семью построили и что вы можете нового показать и вам будет сложно с двумя детьми на проекте, здесь ведь съёмочный процесс?

Я не отрицаю, конечно будет нелегко с маленькими детками, когда здесь каждый день Съемки, это факт ☝что здесь на проекте бывает сложно и там за периметром в Москве тоже бывают трудности. В первую очередь наверно хочется сказать, что нас остановил наш любимый зритель,многие люди любят нашу Семью 🙏❤и вы многие хотите лицезреть нас на экранах вашего ТВ.

Мы вернулись с хорошей историей и мы такая одна Семья у кого есть двое деток на проекте,мы будем жить здесь как и жили, воспитывать, растить наших прекрасных дочек 👨‍👩‍👧‍👧💕 и наши цели ещё не перевыполнены, ну и конечно же, проект это наш дом и наша работа и ещё большой плюс в том,что я вижу своих детей 24/7, мои детки всегда со мной 🙏❤вот скоро у Василисочки вместо детского садика, с ней будет заниматься педагог воспитатель, она будет к нам

приезжать👌 а так, я всегда занимаюсь с Васильком, я учу ее говорить, она знает и может говорить все слова, она мне тут на днях сказала целое предложение, мама давай нарисуем круг)👍Она такая умница🙏❤Я наслаждаюсь материнством и мне все нравится, что происходит в моей жизни, это моя жизнь и мой выбор и никто не вправе меня осуждать ☝