На днях Ольга Рапунцель решила показать подписчикам свою настоящую жизнь, демонстрируя её в социальных сетях. Девушка рассказала, что на время пропадёт из эфиров проекта, но будет радовать фолловеров фото и видео, чтобы они смогли сравнить, как их настоящая жизнь отличается от той, которую показывают на телестройке. Оля, как и обещала, показала зрителям сюрприз. Однако, к сожалению подписчиков, это было не известие о третьей беременности и не новое жилье в ипотеку.



Алёна Савкина разместила в микроблоге несколько сторис, где показано, как Оля уплетает селедку, борщ, наслаждается коктейлями с мятой и маракуйей в кафе, а её старшая дочка Василиса топает по дивану как по бордюру. Неоднократно зрители и поклонники проекта обсуждали поведение семьи Дмитренко, когда Оля может кормить младшую дочь в помещении, где есть другие мужчины.



Оля в очередной раз разочаровала поклонников своим поведением и выходками дочери. Так, Василиса с удовольствием уплетала сахар, который был разложен на спинке дивана. Очевидно, что для девочки это нормально, ведь и в периметре проекта она ведет себя подобным образом.