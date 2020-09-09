Ольга Рапунцель рассказала о том, как Василиса воспринимает появление младшей сестры.

ОЛЬГА РАПУНЦЕЛЬ О РЕВНОСТИ МЕЖДУ ДОЧКАМИ

Ольга Рапунцель рассказала, как поменялась их жизнь с появлением младшей дочери. Василиса рождение сестрёнки поначалу восприняла с ревностью.

«Когда кормила грудью Софийку, Василиска сразу привлекала внимание, просила к ней подойти, уделить время. Но так было только в первое время. Сейчас доча подходит к Софиюшке, гладит, что-то приносит ей, помогает мне, мы даже купаем малышку вместе. Катает коляску, играет погремушкой с ней, уже начала понимать, что это её сестричка», – поделилась Оля в беседе с Mpravda.com.

Опытные мамы, есть советы на тему ревности между детьми?