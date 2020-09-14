Ольга Рапунцель оправдалась за лишние килограммы, которые она набрала за время беременности.

ОЛЬГА РАПУНЦЕЛЬ ОПРАВДАЛАСЬ ЗА ЛИШНИЙ ВЕС

Ольга Рапунцель совсем недавно стала мамой во второй раз. Девушке нелегко даётся снова возвращать былые формы, а вот хейтеры тут как тут.

«Хейтят не от большого ума: либо дети, либо те, кто не рожал. Я совсем недавно родила, и мне уже не 18 лет. Сейчас я не гонюсь за идеальной фигурой, я в первую очередь думаю о малышке. София у меня на груди, и я не могу пойти заняться спортом или сесть на диету. Я кушаю плотно и полноценно. Если бы у меня были няни или бабушки, я бы могла пойти на фитнес, но мы с мужем вдвоём. Меня это не парит, я наслаждаюсь материнством, а в течение года я точно приду в форму, как было и с Василисой», – поделилась Оля с Mpravda.com.