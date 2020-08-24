Несмотря на прошлые разногласия, сейчас Ольга Рапунцель довольно неплохо общается с Александрой Черной, давая ей советы по уходу за ребёнком. У молодых мам теперь есть общие темы для разговоров, чего не скажешь по отношению к другим участникам проекта.



Супруги Дмитренко только недавно вернулись на телестройку после рождения младшей дочери Софии. Многие коллеги по периметру осуждают пару, но на их упрёки Оля с Димой стараются не реагировать. Рапунцель призналась, что очень ждёт, когда на проект вернутся супруги Оганесян, ведь с ними Ольга сможет проводить гораздо больше времени с пользой и интересом.



Рапунцель рассказала, что у них с Дмитрием со всеми участниками нормальные отношения, но разные интересы, сейчас её в основном волнуют только вопросы, касающиеся детей. С Сашей они смогли наладить общение, сейчас Оля часто даёт ей советы. К примеру, недавно она помогла ей выбрать автомобильное кресло для малыша. Рапунцель с нетерпением ждёт, когда чета Оганесян с сыном Стефаном приедут на поляну. Они вместе будут гулять по периметру с детьми и общаться семьями.