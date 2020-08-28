Роман Капаклы очень обидел Ольгу Рапунцель своим вопросом. Парень хотел пообщаться и спросил у молодой мамы, как ей живётся на проекте с двумя детьми. Вроде бы Роман не сказал ничего плохого, но Ольга увидела в этом очередной упрёк на то, что они с супругом живут за счёт проекта. Рапунцель раздула из-за этого безобидного вопроса настоящий скандал и потом на протяжении ещё двух дней обсуждала ситуацию под камерами.



В выпуске «Спаси свою любовь» от 27 августа 2020 года Оля рассказала сначала своему мужу, а потом и всему периметру, что ей не может быть легко на проекте, ведь с детьми всегда сложно. И тяжело всем, и родителям с малышами на проекте, и в обычной жизни за периметром. Ольга добавила, что на проекте может быть легко только тем участникам, у которых детей ещё нет.



Рапунцель рассказала, что постоянно занята, заботится и о старшей дочке, и о малышке Софии, которую необходимо кормить днём и ночью, укачивать на руках и максимально оберегать.