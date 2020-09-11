Ольга Рапунцель поведала, что личная жизнь Алены Савкиной начала налаживаться.

Оля Рапунцель рассказала, как складывается жизнь её младшей сестры за периметром.

«У неё всё хорошо: записала песню, хорошо зарабатывает на рекламе. Крутится, вертится, зарабатывает. Мама сидит с Богданом, а Аленка работает. По её словам, у неё и в личной жизни всё налаживается, она симпатичная молодая девушка, одна она точно не останется», – рассказала Оля в беседе.

Но сами сёстры встречаются теперь редко.

«Мы всей семьёй были у них в гостях, но в последний раз встречались только с мамой и Богдашей. Аленка была занята, не смогла приехать. Жалко, конечно, мы и так видимся нечасто», – подытожила Дмитренко.