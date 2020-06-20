Ольга Рапунцель дала откровенное интервью о том, как прошли ее вторые роды и как живется в декрете.

Неделю назад Оля Дмитренко (Рапунцель) стала мамой во второй раз. Одна из самых популярных участниц проекта тщательно оберегает всё, что касается новорождённой дочки от пристального внимания общественности. Мы связались с Олей, и она согласилась рассказать подробности, которые так волнуют её фоловеров и зрителей шоу.

Свои вторые роды Оля называет «идеальными». Девушка родила здоровую малышку всего за три часа после начала схваток.

«Я чувствовала всё: и ребёнка, и как моя дочка проходила по родовым путям. Я правильно дышала, правильно тужилась и слушала доктора. Я родила, даже не пискнув. Конечно, схватки были болезненные, но, когда мне положили на грудь дочку, я забыла об этой боли. Двенадцать часов рожала Василиску, а сейчас три, разница колоссальная», – рассказывает Оля.

О переживаниях мужа Оля говорит с особым трепетом. Во время схваток и потуг Дима находился рядом женой и поддерживал её в такой непростой момент.

«У нас были партнёрские роды: Дима меня за ручку держал и спинку мне гладил, и потом жил с нами в палате. Он мне очень помогал, малышка с нами была, и мы не отдавали её никому. Тут кто-то персоналу отдавал на ночь, чтобы мамочка отдохнула. Ну как можно отдохнуть от малышки? Мы просто не могли надышаться, налюбоваться. Когда прививку делали, мы с Димой немного всплакнули за неё, нам так жалко еёстало. Она такая маленькая, крошечная, такая беззащитная, так хотелось её от всех спрятать»,– вспоминает Оля.

Сейчас знаменитая мама чувствует себя хорошо и постепенно восстанавливается.

По ночам Оля всё делает сама, чтобы супруг высыпался и мог брать на себя основные обязанности днём.

«Молоко приходит, я даже заказала молокоотсос, чтобы его сцеживать. Василиску кормила семь месяцев, и вторую малышку хочу кормить как минимум полгода. Я только за грудное вскармливание! Сейчас спасаю свою грудь и берегу, чтобы кормить дочку каждые два часа».

Девочке досталось красивое имя, которое родители пока держат в строгой тайне.

«После родов мы с мужем посмотрели на дочку и дали это имя, ей оно очень идёт. Даже малейших разногласий или сомнений не было по этому поводу».

На проект семья в новом составе планирует вернуться через три месяца, как только состоятся крестины маленькой принцессы.

«Мы покажем ребёнка и озвучим имя только после крещения. В декрете хорошо, и о возвращении я пока даже не думаю. Забот сейчас хватает, и я просто наслаждаюсь этим прекрасным временем и материнством», – поделилась Оля.