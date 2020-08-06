Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель очень любят совместные походы в кафе, рестораны и торговые центры, чтобы отдохнуть немного в кругу своей семьи, отвлечься от домашних дел и развеяться. Совсем недавно пара вместе с двумя дочерями и мамой Ольги отправились в небольшое кафе.



Дмитрий заснял на видео, как Ольга кормит грудью их младшую дочь, которая появилась на свет совсем недавно. Видимо, подходило время для кормления грудной малышки, и Оля без капли стеснения принялась за столь интимный процесс прямо за обеденным столом. По видеосъемке видно, что Оля привыкла кормить дочь в том месте, где ей захочется. Татьяна Владимировна же, наоборот, очень стеснялась на видео и старалась всячески закрыть оголившуюся грудь своей дочери, чтобы ничего лишнего не попало в кадр.



Младшей дочери четы Дмитренко через несколько дней исполнится два месяца. До сих пор супруги не сказали, как назвали малышку. Оля в соцсетях заявила, что это их личное дело и до крестин никто даже близко не увидит лица их крошки. А имя они совсем скоро скажут, но необходимо немного подождать.