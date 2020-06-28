Ольга Рапунцель поведала поклонникам, почему она скрывает лицо младшей дочери.

Вот смотрю на своих детей, они такие лапочки мои доченьки 💕мои дети это мое счастье навсегда, мои дети мое богатство и года,мои дети продолжение мое, мои дети-то, что Богом мне дано🙏❤Я очень люблю их всем сердцем ❤и Я люблю Жизнь😻

Если честно, я так не хочу прятать личико нашей малышки 👼🌸и имя дочки тоже бы не скрывала, но приходится это делать☝ведь столько много злых людей( так вот, о чем, это я. Хейтеры продолжают писать гадости на фото ребенка☝Они не портят мне жизнь, но просто я не понимаю для чего они это делают🤷🏽‍♀они ведь на мне не зарабатывают, ничего от этого не имеют☝Мои знакомые люди в шоке от них, они начали уже писать моим рекламодателем) 🤦🏽‍♀это хорошо, что в жизни больше адекватных людей и все, всё понимают и не обращают на них внимание 😁

Так вот, что я могу вам сказать хейтеры, хватит доставать своей чушью моих рекламодателей, никому вы не интересны 🤦🏽‍♀вы не можете это пережить, что мне предлагают рекламу и я на этом могу зарабатывать и хорошие деньги☝да я зарабатывала и буду зарабатывать, тем более, если у меня есть такая возможность. Я тут на днях стала Амбассадором бренда подгузников 🥳 Поздравьте меня 👏😁 Все, что я делаю, я делаю для своих детей и для своей Семьи ☝❤