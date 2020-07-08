Вечером 10-го июня Ольга Рапунцель снова стала мамой, родив вторую дочь. Только сейчас, когда с этого момента прошел почти месяц, девушка наконец-то смогла рассказать о том, как прошли ее вторые роды.



Как оказалось, медики прогнозировали Оле роды на более позднюю дату, но, приехав в роддом на плановое обследование, доктор посоветовал девушке ложиться в больницу и готовиться к схваткам, ведь роды могли начаться в любую минуту.



Рапунцель послушалась врача, легла в палату и уже спустя пять часов почувствовала первые схватки. Позже из-за сильной боли девушка попросила выполнить ей эпидуральную анестезию. Сами роды заняли три часа и в сравнении с первыми показались Оле более легкими. Все время до, во время и после родов рядом присутствовал супруг Рапунцель Дмитрий Дмитренко, который не отходил от рожающей жены и даже перерезал новорожденной дочери пуповину.