Ольга Рапунцель прогулялась под дождём вместе с мужем и детьми.

Мама с дочками 👩‍👧‍👧💗наш папа нас снимает) Называется вышли мы в дождик погулять)💦Я люблю дождь, особенно Василисе дождик нипочем😁Счастью не было предела,она бегала по лужам, играла, резвилась)😍да, это я ей позволила бегать по лужам ☝Мои дети, что хочу, то и ворочу ❤Мы никак не могли ее домой загнать, пока она совсем до ниточки не промокла))это хорошо, что до дома рукой подать) но ей прям очень нравилось бегать по лужам, да я бы сама была не против)🤗

Я считаю, что у детей должно быть такое детство,на то они и дети❤у нас Василиска неизбалованная девочка, она понимает, когда нужно знать грань во всем, ну а то… наше воспитание 😎Мы лучшие родители для своих детей и мы лучше знаем, как нам с мужем нужно воспитывать наших деток❤