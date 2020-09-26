Ольга Рапунцель рассказала о причинах, из-за которых они решили нанять педагога-воспитателя для Василисы.

ОЛЯ РАПУНЦЕЛЬ НАЙМЁТ ПЕДАГОГА ДЛЯ ВАСИЛИСЫ

Семья Дмитренко решила нанять для старшей дочери педагога-воспитателя.

«Мы находимся на проекте, здесь постоянный съёмочный процесс, бывает, что оставить Василиску не с кем. Мы хотим, чтобы дочка развивалась, занималась музыкой, рисованием. С детьми мы справляемся, но иногда это необходимая мера. Но самое главное – это развитие. Нашли педагога с образованием, она играет на фортепиано, пишет картины. Василиса с нами 24 часа в сутки, конечно, в первое время мы будем вместе. Но когда дочка привыкнет, сможем оставлять», – поделилась Оля с Mpravda.com.

Педагог, как рассказывает мама Оля, похвалила малышку.

«Она сказала, что с нашей дочкой всё легко, удивилась, как дочка пазлы уже собирает. Конечно, мы в дочку много вкладываем и сами с ней много занимаемся».

Нанять педагога на каждый день – удовольствие не из дешёвых.

«Конечно, это очень дорого. За периметром я бы не смогла оставить дочку с незнакомым человеком, но она будет приезжать сюда, всё при камерах. А в детский сад мы планируем отдать дочку с 3-х лет», – резюмировала Рапунцель.