Ольга Рапунцель нахваливает свою старшую дочь Василису.

Мой ребёнок уже разговаривает 😻 какая же Василисочка становится интересная с каждым днём и каждый раз мне выдаёт что то новое 😍Василисочка рассказывает стих 😻как же она старается моя девочка 🙏❤Моя умница дочка ❤давайте залайкаем эту прелестную девчушку 😻

Васильку только будет 2,5 годика, она уже вовсю разговаривает, она знает все слова, но пока не может выстраивать предложения, но на днях она мне сказала целое предложение🥰Я уверена, что она обязательно всему хорошему научится и ещё так разговорится, что потом её будет не остановить🙏❤Василисочка доченька моя любимая ты просто прелесть ❤❤❤Какое же это счастье быть твоей мамой 😭❤

А ваши детки в этом возрасте какие любят рассказывать вам стихи?