Ольга Рапунцель утверждает, что она любит своих дочек одинаково.

Моё огромное счастье 🙏❤ Мои лапочки дочечки ,вы мой смысл жизни ❤Быть мамой двух прекрасных дочек это что то невероятное и это так круто 🥰🙏❤

Я люблю своих девчонок одинаково и могу сказать вам мои друзья про свои ощущения, когда у нас родилась чудесная дочечка Василиса🌟💖О Боже, как её кормить?ГВ? Как пеленать?а почему она плачет?у неё что то болит?что это может быть? А может колики?как надеть на улицу,ей будет тепло ? Как купать? держать головку,зубки режутся,как ей помочь? соска?за или против? И многие другие приятные хлопоты, я прям тряслась над ней , как над хрустальной вазой🙏😍Ведь все приходит к нам с опытом ☝

А когда я стала мамой во второй раз,У нас родилась чудесная девочка София 🌟💖Я стала чувствовать себя спокойнее ,я знаю,что все будет хорошо,ведь все детские проблемы и капризы чаще всего временные и их нужно просто переждать,где то помочь,где то набраться терпения и просто найти время побыть со своими детками, поваляться с ними рядышком ❤Вот я пойду сейчас этим и займусь 😍❤