Ольга Рапунцель признаётся в любви к своим дочерям.

Слаще всего поцелуй доченьки, дороже всего её любовь❤Я не разделяю своих девочек, они часть меня, они смысл моей жизни,мои дочки самые красивые, мои самые любимые,сладкие девочки👩‍👧‍👧❤

Я не знаю, как можно любить своих детей по разному🤷🏽‍♀кого то больше, кого то меньше,это вообще не про меня история и даже не смотря на то, что вторая дочка совсем малышка и ей нужно уделять больше внимания и ласки, я реально это не пониманию, а как же вторая дочка? Она ведь тоже хочет материнской любви и заботы ☝

Я полностью отдаю себя обеим моих дочкам, я готова разорваться и придти на помощь и услышать своих детей💗Я люблю своих девочек одинаково и на равных 💕даст Бог третьего, тоже буду любить всем сердцем❤