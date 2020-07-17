Ольга Рапунцель поведала о том, почему она всегда спит с младшей дочерью.

У нас совместный сон 🤱🏽❤малышка под моим крылышком и мне спокойно 😻❤мне важно, чтоб моя сладушка была рядом, она так сладко спит 🥰мне нужно её чувствовать, видеть, слушать ее дыхание, обожаю её голос, её крихтелки😍кстати Василисушка тоже спала со мной до определенного возраста, нам всем место хватало) а кто то сразу к кровати приучает, бояться что ребенок может привыкнуть спать вместе с вами.

На самом деле, малышам просто необходимо спать рядом с мамой, так ваше дитё чувствует себя спокойно и защищенно и чувствует связь с мамой и растёт и развивается хорошо, но это только до определенного возраста и главное, чтоб дети не привыкли к постоянному совместному сну с родителями. Я уже на опыте,с первой дочкой знаю, что да как, мы это проходили😌 зато мои дети не будут испытывать дефицит родительской любви.❤

Сейчас Василиска спокойно спит в своей кроватке, но сейчас она может уснуть и со мной, потом я ее перекладываю, мой Муж спит с нами, бывает и с дочкой старшей может уснуть, я уже стараюсь не будить его. А вот с маленькой я ночью уже машинально просыпаюсь к ней, каждый ее шорох, я все слышу сквозь сон, моя дочка даже не успевает заплакать😍Кстати я не укачиваю малышку, она сама засыпает, да я прикладываю ее к груди, она покушает и дальше спать 🙏❤ночью она просыпается каждые 2,5 часа на кормление, как и положено, мне так удобно, что она рядышком со мной и мне не нужно бежать, вскакивать к кроватке 👌А вы укачиваете своих деток или они самостоятельно засыпают?