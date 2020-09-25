Ольга Рапунцель рассказала, почему не гонится за идеальной фигурой.

Хейтят не от большого ума: либо дети, либо те, кто не рожал. Я совсем недавно родила, и мне уже не 18 лет. Сейчас я не гонюсь за идеальной фигурой, я в первую очередь думаю о малышке. София у меня на груди, и я не могу пойти заняться спортом или сесть на диету. Я кушаю плотно и полноценно. Если бы у меня были няни или бабушки, я бы могла пойти на фитнес, но мы с мужем вдвоём. Меня это не парит, я наслаждаюсь материнством, а в течение года я точно приду в форму, как было и с Василисой.