Ольга Рапунцель рассказала, как неприятна дружба Алены Савкиной с Марией Кохно.

После ухода с проекта в своём блоге Алена Рапунцель то и дело публиковала милые совместные фотографии с Марией Кохно. Экс-участницы отлично проводили вместе время и, кажется, даже сдружились.

Ольга Рапунцель впервые прокомментировала дружбу сестры с Марией.

«Я долго не хотела об этом говорить, мне подписчики всё время писали. Моя родная сестра, понимая, как мне больно из-за той ситуации, всё равно с ней общалась. Я не ожидала от Алены, что она будет так близка с ней, мне было очень неприятно, я из-за этого в своё время с Майей перестала общаться. Сейчас у нас прекрасная семья, я всё забыла и отпустила, но я бы так не поступила. Может, Аленка не понимает?

Вот будет у сестры день рождения, мне что с этой Машей за один стол что ли сесть? Я сестре говорить не стала ничего, но она же понимает, что я всё это вижу и мне неприятно», – поделилась переживаниями Оля.

Как считаешь, Алена вправе сама выбирать подруг или же должна была поддержать сестру?