Ольга Рапунцель поведала, как прошли семейные выходные.

Наши выходные подошли к концу😌

Мы всего отдохнули пару дней,но хоть так, немного выдохнули 🥰😍 скоро покажу наш отдых в сторис 💛Мы наплавались, нагулялись с нашими дочечками 💕Василиска очень любит водичку и с папой они поплавали и со мной,мы чудно провели время,а Софийка у нас проспала,она нам немного дала расслабиться 😍а мы сейчас уже в пути едем домой на поляну 🙏❤

Как же хорошо,когда тебя никто не достаёт 😍Как конкурс,так начинается Рапомания 😁во всем виноваты Рапы🤦🏽‍♀ идёт конкурс ЧГ этот орет виноваты Рапы ,хейтеры все пальцы сбили,пишут криком пошли вон с проекта 🤦🏽‍♀🤣эти орут Уйду с проекта потому что виноваты Рапы😂 только нам Семье Дмитренко ни до кого дела нет☝Мы живем своей жизнью,нам есть чем заниматься и мы мечтаем поскорее бы всей Семьей уехать в отпуск🙏❤