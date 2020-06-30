Ольга Рапунцель наслаждается материнством и даже не думает о выходе из декрета.

Я с моими девочками👩‍👧‍👧💕Василиска такая в сторонке, она не очень любит фотографироваться 🙈😁 А второй дочки без разницы, она все равно днём спит, а вот ночью бодрствует и малышка каждые 2 часа на ГВ 🤱🏽хорошо, если у нас 3 часа сна за ночь будет ☝Как же хочется подольше побыть в декрете😻

Я каждый день со своими детками и мне совсем не хочется отдохнуть без них, отлучиться куда нибудь на время, побыть наедине собой, выдохнуть🤷🏽‍♀ Я прям такая мама-мамочка🤗 да бывает сложно, но мы с Мужем справляемся, может, я дарю им слишком много любви, но я очень хочу быть хорошей мамой для них ❤Любимый мой Муж моего внимания хватит на тебя тоже 😉😘 Пусть у меня будет всегда такая возможность,как можно чаще быть всегда вместе с моими детками 🙏❤ Это такое счастье быть всегда вместе, особенно, когда они ещё маленькие, нужно успевать любить своих детей, они так быстро растут❤Мамочки, а вы до какого возраста планируете кормить ребёнка на ГВ?