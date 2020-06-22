Максим Колесников стремительно развивает отношения со своей возлюбленной Аленой Рапунцель. Так, парень уже живет в вип-домике своей девушки и, как он поначалу заявлял, даже привык к тому, что она – молодая мама, и рядом всегда находится ее маленький сын Богдан.



Несмотря на то, что первоначальная идиллия между Аленой и Максом уже прошла – сейчас ребята много ссорятся, а парень даже заикнулся о том, что хочет отдохнуть от ребенка, его хотят сделать членом клана Рапунцель.



Так, недавно Ольга Дмитренко заявила, что считает Колесникова отчимом Богдану, хотя парень состоит в отношениях с Аленой всего несколько месяцев. При этом такого «звания» из уст Оли не удостаивался ни один из бывших возлюбленных ее младшей сестры: ни Роман Макеев, ни Денис Мокроусов, ни, тем более, другие мужчины. Бренд телестройки даже призналась, что Макс должен воспитывать Богдана, пока его бабушки Татьяны Владимировны нет на поляне, а телебабушка тем временем уехала домой до конца лета.