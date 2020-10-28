Ольга Рапунцель поведала своим поклонникам о том, что они не увидят их в ближайших эфирах проекта.

Друзья, не теряйте нас, мы не много выпали из эфиров, мы тут свои дела решаем, да и вы хоть немного отдохнёте от нас 😉💋Я хочу поблагодарить вас за то,что поддерживаете нашу Семью и в том числе спасибо вам за каждый ваш голос 🙏😘Вы продвинули меня во второй этап в конкурсе “Человек Года”это много значит для меня 🙏❤Сейчас идёт эта неделя голосования за Диму, я уже отдала свой голос за него и даже доченька Василисочка 💗за нашего папу ❤Давайте все вместе поддержим моего любимого✊ему будет очень приятно, мой Муж у меня Золото🙏❤и он как отец двух прекрасных дочек,он лучший из лучших ,да и как человек он хороший😍 Согласитесь?