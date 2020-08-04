Ольга Рапунцель убеждена в том, что они с мужем имеют все права скрывать от общественности имя своей второй дочери.

Мой котёночек волосатенький 😻Мы уже носим бантики 🎀💗Люблю, обожаю свою сладкую булочку❤Вы видели какие мы отъели сладкие щечки? 🥰и мы уже выросли из ползунков, которые идут размер с 0-3 мес))у нее ножки длинные, она вся в маму 🥰🙏 Мы на полном ГВ🙏❤

Я уже ранее говорила, почему мы закрываем личико нашей принцессе и как мы назвали нашу дочку, об этом чуть позже☝

Друзья, все мы люди разные, кто то сразу сказал имя, а для нас это, что то сокровенное, поэтому мы держим имя в тайне 🤫Мы родители и это наше право скрывать имя нашего ребёночка или назвать его! Так, что имейте терпения, скоро мы вас познакомим с нашей маленькой принцессой❤