Ольга Орлова красиво ответила на критику в свой адрес.

Читая некоторые (малочисленные, но едкие) комментарии к моим предыдущим фотографиям, навеяло ответить…

С возрастом уходит многое… Уходит упругость тела, уходит беззаботная молодость, уходит юность лица, и происходит то , что связано с естественными процессами взросления организма…

Остаётся неизменным лишь то, что внутри вас. Доброта души, любовь к миру, отзывчивость сердца…

Начинайте воспитывать в себе доброе… Иначе, скоро у вас не останется ничего…

P. S. Подавляющего большинства моих подписчиков это не касается) Вас я очень ценю и уважаю ваше мнение и участие ❤🥰💋