Многие считают, что ведущая проекта Ольга Орлова окончательно утратила какой-либо авторитет среди участников телестройки. Это становится все более заметным по тому, как ребята позволяют себе общаться с Ольгой, неприкрыто используя непристойные выражения, и возраст Орловой их явно не останавливает и не вызывает у них какого-либо дополнительного уважения.



Сначала позабывшие об субординации Александра Черно и Алена Савкина были замечены в более чем некорректных высказываниях в своих беседах с ведущей, потом к ним присоединился и Федор Стрелков. Причем никаких извинений потом, разумеется, не последовало, да и каких-либо выводов по поводу подобных ситуаций ребята явно не делают.



Многие считают, что Орлова сама виновата в таком отношении к себе, так как она всегда смотрит на подобные выходки сквозь пальцы и даже не делает грубиянам никаких замечаний. Хотя на правах ведущей и банально более старшего человека она могла бы пресекать такие случаи на корню. В отличие от самой Ольги, многие поклонники проекта не стали отмалчиваться и в жесткой форме высказались против хабальства в эфирах Дома-2.