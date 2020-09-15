Ведущая Дома-2 Ольга Орлова рассказала о том, почему она считает правильным поощрять ребёнка деньгами или подарками.

Подарки детям. Балуете или награждаете за победы?

Я горжусь своим сыном Артемом и счастлива, что у меня вырос очень самостоятельный ребёнок. У нас никогда не было проблем в учебе или сильных косяков в поведении, поэтому он часто получал и получает до сих пор от меня подарки.

Как и любая мама я даю своему ребёнку все, что могу и даже с горкой. В школе за «пятёрки» иногда поощряла маленькой денежкой или подарочком, а в ответ видела от него ещё больше стараний. И главное для меня то, что он никогда не воспринимал похвалу как должное, наоборот, это был его стимул, он всегда заслуживал свои подарки.

Он окончил школу с красным дипломом и золотой медалью, а при поступлении в ВУЗ ему нужна была мама только для того, чтобы подать документы, потому что на тот момент он был несовершеннолетним. На сегодняшний день он добился всего сам ( под моим чутким руководством 😜)

Я для себя выбрала путь «Поощрения подарками» и считаю, что он верный. Я не приемлю наглость, поэтому в моём окружении таких людей нет. И, конечно же, был страх разбаловать… но, каждый раз, покупая ему вещь, которую он так давно хотел, я находила повод это сделать, и все были рады🥰

И, да, я всегда знала о чем мечтает или что хочет мой ребёнок в любом его возрасте…

А вообще, подарок — классный стимул для каждого человека. Такие знаки внимания приятны всем, особенно когда это эффект неожиданности.

Приятно видеть искренние эмоции от желанного подарка. И неважно — стоит он 100 рублей или 100 тысяч

А вы стимулируете своих детей? О чем сейчас мечтает ваш ребёнок? И что за это он обещает)?