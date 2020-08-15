Ведущая проекта Дома-2 Ольга Орлова прокомментировала поведение Юлии Иванченко в студии шоу «Бородина против Бузовой».

ОЛЬГА ОРЛОВА »ЮЛЯ ПОСТУПИЛА КАК НЕБЛАГОДАРНАЯ СВИНЬЯ»

Вот и закончилась перезагрузка Юли Иванченко. Несмотря на старания команды и надежды супруга, наша героиня умудрилась снова сесть в лужу. Сначала Юля отказалась презентовать себя в платье, подобранном стилистом, и отжала наряд у Ольги Орловой. Затем оскорбилась и убежала со скандалом из студии, поставив в неловкое положение ведущих и гостей. Кадони, Орлова, стилисты, колористы – вразумить и успокоить Иванченко пытались абсолютно все, но безрезультатно.⁣

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«Командой реально вложено много денег, много усилий. Я считаю, что Юля поступила сегодня как неблагодарная свинья. С такими людьми каши по жизни точно не сваришь. Это очень плохое качество, когда она наплевала на все наши старания и просто послала всё в баню», – подытожила Ольга Орлова.⁣

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