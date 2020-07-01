Зрители скандального реалити-шоу «Дом-2» стали замечать, как ведущая Ольга Орлова намеренно сеет раздор между парами телестройки. Так, в одном из недавних эфиров ведущая сначала провела тет с парой Захара Саленко и Яны Шафеевой.



Ребята, недавно помирившиеся после крупной ссоры и переехавшие на «ССЛ» подверглись критике от Ольги. Ведущая стала подчеркивать Яне, что Захар не сделал никаких поступков, хотя провинился. Девушка под влиянием Орловой стала таить обидку на своего возлюбленного, а Саленко и вовсе ушел с тета, обиженный словами ведущей.



После этого Ольга провела тет с Максимом Моргенштерном и Клавдией Безверховой, которые ждут своей свадьбы. Ведущая стала намекать парню, что он смог бы найти себе вариант получше Клавы. Неужели Орлова не понимает, что таким образом может рассорить помолвленных ребят, ведь Макс, проникшись ее словами, может отменить свадьбу?