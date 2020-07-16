Стало известно, что бывшая участница телестройки Ольга Жарикова пребывает в ожидании малыша. Известие пришло от самой Ольги, которая сообщила, что скоро они с мужем Виктором станут родителями. Девушка уже неоднократно намекала своим подписчикам о беременности, используя довольно обтекаемые формулировки, и вот решила рассказать обо всем прямо.



Впрочем, для давних поклонников Ольги, следящих за ее жизнью в сети, эта новость не стала неожиданной, так как почти все свои последние фотографии в соцсетях Ольга помечала хэштегом #счастьевнутрименя, что непрозрачно намекало на беременность. И такие догадки частенько мелькали в комментариях.



Как помнят поклонники проекта, примерно год назад Ольга и ее возлюбленный Виктор стали мужем и женой. Но отношения ребят были весьма сложными, они постоянно ссорились и даже дрались, и в итоге в ноябре прошлого года их союз распался, закончившись разводом. Но тем не менее сейчас они снова вместе, но вот окажутся ли в ЗАГСе повторно – это еще под вопросом.