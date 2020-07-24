Ольга Жарикова побывала на УЗИ, но пол ребёнка пока знает только доктор.

Я второй раз лежу в больнице. Сейчас капают магнезиум, потому что поступила с гипертонусом матки. До этого лежала в СПб если помните. Тогда токсикоз вызвал острый гастро.чтототам, от силы он длился неделю☺ очень сильно улучшилось обоняние, от этого тоже подташнивало, но я как-то научилась более менее это контролировать. Не хочется есть мясо жареное с маслом, огурцы, помидоры …тянет на что нибудь вкусное 😅🤩😍 началось все с пены для бритья с тропическим запахом😅 я прям тащилась от него) купила гель для душа персиковый и тащилась от него😍 очень хотелось персика🍑, сочного такого, сладкого, но был не сезон( пришлось груши есть ) сейчас жду не дождусь августа, что бы есть арбузы 🍉

⠀ Ну и надеюсь завтра выпишут уже) на второй скрининг 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳



Пол ребёночка уже известен ☺😊🤗

⠀ Каждый раз идя на УЗИ, я нахожусь в волнительном состоянии 🙈 все ли хорошо и просто очень хочется посмотреть на малявочку😍

⠀ Пока, кроме врача, пол никто не знает 🥰 какая же это пытка для самой себя не открыть и не посмотреть, мысли эти не покидают, я держусь 😅💪🏽 думаю объяснять не нужно зачем ?) Сила воли все таки у меня есть🤪

⠀ Кстати сегодня приснилось, что мне делали кесарево и эта девочка!

Но девочка означает удивится 😂 вот и гадай теперь😋.

Врач сказала, что пол виден был хорошо 🥰🙈