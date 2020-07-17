На днях поклонникам проекта стало известно, что бывшая участница Ольга Жарикова находится в интересном положении. Девушка рассказала подробнее о ближайших планах и рассказала, что на данный момент она находится уже на пятом месяце беременности. Ольга поделилась, что несмотря на тот факт, что ее беременность была запланирована, момент осознания своего положения был для нее неожиданным.



Девушка поняла, что скоро станет мамой, после того, как ощутила явные шевеления внутри. Вскоре будущий отец получил необычный презент в виде завернутого в подарочную бумагу теста на беременность. Со слов Жариковой, известие о приближающемся отцовстве очень обрадовало Виктора, хотя сначала молодой человек даже не поверил в серьезность происходящего.



Теперь поженившиеся в июле 2019-го, но уже успевшие развестись в ноябре того же года ребята планируют во второй раз отправиться в ЗАГС, чтобы вновь узаконить отношения. После этого, ориентировочно в августе, они планируют отдохнуть на море. Также Ольга отметила, что в свете всех последних событий особых изменений в их отношениях с Виктором не произошло.