Экс-участница Ольга Жарикова поведала, как протекает ее беременность.

#25недельбеременности

Очень жаль, что фото и видео, не вернуть 😩😩😩 я так хотела что бы наш ребёночек, когда подрос, видел как проходит этот период 😌

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Чувствую себя хорошо, тяжеловато на спине лежать стало😅 растяжек нет, надеюсь и не будет ) кремами пользуюсь редко, когда была жара и загорала, сейчас нет потребности 😊

Кроссовки или босоножки надевать не очень удобно )

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Аппетит периодически очень хороший 😅😋

Не могу есть свежие овощи 🤢

А вот тушёные кабачки, картошка, капуста, патиссоны и со сметаной 🤤🤤🤤

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Мороженое с шоколадной крошкой могу съесть не ограниченное количество 😋

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Сливы, бананы, дыни тоже заходят на ура как и вкусные пироженки особенно с варёной сгущёнкой ))

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Мы не можем найти вкусный Арбуз😩

Покупали в разных местах и маленькие и большие, но не настолько вкусные как хотелось бы 😔 где взять ?!