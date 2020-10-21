Ольга Гажиенко призналась в том, что она не большая любительница перемен.

Я не очень люблю перемены. Ну точнее, к хорошим переменам я отношусь хорошо, но переношу их всё равно тяжело. Я очень привязываюсь ко всему. Тяжело отпускаю. Интересно, эту черту можно как-то изменить? 😅

Ведь без перемен невозможно. Перемены нужны. Они несут новую энергию. Так интереснее жить, в конце-концов.

Вот я так плакала по нашей первой квартире, а сейчас даже не особо скучаю. Я уже влюблена в новую, нам здесь гораздо комфортнее вчетвером. Нам нужны были эти перемены, хоть и дались непросто.

Да сколько нас ждёт ещё этих перемен. Ведь желание улучшать жизнь оно очень сильное.

Пусть только все перемены будут к лучшему 🙏

Когда-то, у меня и моей семьи был очень серьёзный этап жизненных перемен, я его описывала в нескольких частях по хештегу 👉 #ольгаагибалова_этапперемен 💔

Он был непростым…

Но привёл нас всех к счастью. Два из них со мной на этом фото)

Пусть и этот этап перемен, который в самом разгаре, приведёт нас всех к ещё более счастливой жизни.

И я надеюсь, что, всё же, научусь принимать перемены с лёгким сердцем и радостью. Если кто умеет, научите 😄

P.s. Я не беременна, если что, такие перемены в наши планы не входят 😂