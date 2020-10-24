Экс-участница Ольга Гажиенко поведала, как сложно делить свое внимание между сыновьями.
Я так старалась не обделить вниманием старшего сына, но совсем не думала о том, что младшему тоже нужно моё внимание один на один. Когда я только его и всё внимание ему.
Появление в нашей жизни школы, помогло это понять. Теперь несколько часов в день только наши с Лёвой. И я чувствую, как это время идёт на пользу.
Всё-таки, жизнь с двумя детьми сильно отличается от жизни с одним ребёнком.
Как ни крути, а когда ребёнок один, он становится центром вселенной для любящих родителей.
А когда их двое, центра уже нет.
Есть две огромные вселенные, между которыми надо балансировать. Каждого безумно любишь и каждого хочешь сделать счастливым.
Когда появился Лёва, все наши силы были брошены на то, чтобы Кирюша не почувствовал себя обделённым.
Мне кажется, у нас это получилось.
Но вот, Лёва подрастает, начинает больше понимать и балансировать становится сложнее.
Каждому нужно свое личное время. Ну и маме с папой тоже нужно своё личное время)
Так что, учимся балансировать 😊🧡👌
У кого двое и больше детей, как справляетесь, чтобы всем всего хватало?)
Или не заморачиваетесь?)