Экс-участница Ольга Гажиенко поведала, как сложно делить свое внимание между сыновьями.

Я так старалась не обделить вниманием старшего сына, но совсем не думала о том, что младшему тоже нужно моё внимание один на один. Когда я только его и всё внимание ему.

Появление в нашей жизни школы, помогло это понять. Теперь несколько часов в день только наши с Лёвой. И я чувствую, как это время идёт на пользу.

Всё-таки, жизнь с двумя детьми сильно отличается от жизни с одним ребёнком.

Как ни крути, а когда ребёнок один, он становится центром вселенной для любящих родителей.

А когда их двое, центра уже нет.

Есть две огромные вселенные, между которыми надо балансировать. Каждого безумно любишь и каждого хочешь сделать счастливым.

Когда появился Лёва, все наши силы были брошены на то, чтобы Кирюша не почувствовал себя обделённым.

Мне кажется, у нас это получилось.

Но вот, Лёва подрастает, начинает больше понимать и балансировать становится сложнее.

Каждому нужно свое личное время. Ну и маме с папой тоже нужно своё личное время)

Так что, учимся балансировать 😊🧡👌

У кого двое и больше детей, как справляетесь, чтобы всем всего хватало?)

Или не заморачиваетесь?)