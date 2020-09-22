Совсем недавно Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко радовались уходу с проекта Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Не успели Дмитренко нарадоваться, как принялись за новую пару, теперь они намерены выгнать с телестройки Илью Яббарова вместе с женой Анастасией Голд. Девушка считает, что Илья недостоин находиться на проекте, ведь он совсем не поддерживает беременных девушек и пары с детьми.



Началось всё с того, что Илья предложил отказаться от борьбы за таунхаус или все семьи участников сделать равными. Яббаров считает, что сейчас руководство проекта преимущество отдаёт парам с маленькими детьми или беременным. По мнению Ильи, такое разделение недопустимо, потому что все находятся в периметре на равных правах. Яббаров расстроен, что Блюменкранцам оплатили свадьбу, потому что Аня манипулировала проблемной беременностью, а теперь супруги собираются выиграть новый таунхаус.



Ольга Рапунцель уже начала агитировать всех на то, чтобы голосовать против Ильи. Молодая мама считает, что Яббаров не умеет жить дружно в коллективе, постоянно кричит, шумит и настроен негативно по отношению к парам с детьми.