Некоторое время тому назад ведущая телестройки Ольга Бузова похвасталась покупкой шикарной квартиры в Москве. Так, девушка приобрела 200-метровую квартиру в элитной новостройке по Мосфильмовской улицы – в самом центре столицы. Такая покупка обошлась Оле в 120 миллионов рублей.



В купленной квартире было необходимо произвести ремонт, который Бузова постоянно откладывала. Из-за плотного гастрольного графика и большой загруженности с работой у ведущей не оставалось времени на обустройство нового жилья.



Также девушка никак не могла определиться с дизайн-проектом, из-за чего начало работ постоянно переносилось. На днях Оля наконец-то закончила подготовительный этап ремонта и перешла к его активной фазе. Девушка рада тому, что ей удалось самостоятельно заработать на такое жилье и уже в скором времени она переедет в него.