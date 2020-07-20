Поклонники телеведущей и певицы Ольги Бузовой на днях получили от своей любимицы большой сюрприз. Ольга приняла участие в фотосессии для русскоязычной версии журнала Playboy. На своей странице в Инстаграм Бузова с радостью напомнила своим фанатам, что для нее это уже четвертая обложка. Ранее Ольга украшала собой обложки известного издания в 2006, 2010 и 2018 годах.



Фотографы постарались подчеркнуть все достоинства фигуры Ольги, для чего сфотографировали ее в нескольких образах. Их старания явно не пропали даром, так как в адрес ведущей посыпалось множество комплиментов о ее стройности, незабываемых бедрах и плоском животе, и в целом многие оценили ее как в крайне степени сексуальную особу.



Впрочем, и недоброжелатели певицы также не преминули поделиться своим мнением. Критике подверглись кадры, на которых грудь Ольги кажется подозрительно пышной. Это дало повод обвинить авторов фото и саму Бузову в чрезмерном злоупотреблении старым добрым фотошопом и прочими программами для редактирования фотоснимков. Что ж, пожалуй, без этого в наше время не обходится ни одна профессиональная фотосессия.