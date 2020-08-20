Теледива презентовала новый клип в жанре экшн на композицию «Mira me Bebe», записанную совместно с дуэтом Джаро&Ханза. Сама летняя ритмичная песня была выпущена в конце июля, а сейчас музыканты порадовали своих поклонников оригинальным клипом, похожим больше на мини-фильм.



Ольга поделилась отрывком из клипа со своими подписчиками и попросила их оценить такую масштабную и интересную работу. Большинство мнений были крайне положительными, многие были приятно удивлены и поражены тем, насколько клип получился профессиональным, ярким и необычным, не похожим ни на один современный ролик.



Название песни «Mira me Bebe» при переводе с испанского на русский означает «Посмотри на меня, детка». Стоит отметить, что в композиции вообще присутствуют латиноамериканские нотки. Как говорит сама телезвезда, она вместе с замечательной командой счастлива представить не просто клип, а мини-фильм, снятый в самых лучших традициях голливудского боевика. Режиссером ролика является Алексей Голубев, который снимал «Мало половин», «WiFi», «Привыкаю» и многие другие.