На шоу «Бородина против Бузовой» ведущие Ольга Бузова и Влад Кадони решили обсудить, кто из них умнее. Ольга намекнула, что обладает более развитым интеллектом, чем коллега. На первый взгляд кажется, что ведущие в шутку решили потроллить друг друга, но во всём этом был очевиден ярко выраженный подтекст.



Это Ольге Орловой, которая сейчас находится в заслуженном отпуске, повезло, что она может восстановиться и отдохнуть ото всех разборок и проблем участников телепроекта. Влад Кадони таких привилегий лишён, ведь даже свой день рождения ведущий вынужден отмечать на работе. Кроме этого, ему приходится отвечать на нападки Ольги Бузовой, которая откровенно считает, что превосходит Кадони по умственным качествам.



Зрители отметили, что со стороны Бузовой тезис о том, что она более развита в интеллектуальном плане, выглядит очень странно и смешно. Ведь все помнят, как она совсем недавно под градусом путала слова. Конечно, в эфире Ольга об этом не сказала, а отметила, наоборот, что всегда очень внимательна и отзывчива к остальным участникам.