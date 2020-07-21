Не так давно похищенная злодеями Ольга Бузова почти неделю томила поклонников ожиданием, храня в тайне детали этой пугающей истории. Совсем недавно сеть облетела новость о том, что прямо посреди Москвы неизвестные натянули на голову теледиве пакет и запихнули ее в багажник автомобиля.



Впрочем, вскоре вроде бы живая и невредимая Бузова вышла на связь и пообещала в ближайшем будущем дать пояснения по поводу данной ситуации. И хотя многим изначально было понятно, что вся эта нелепая клоунада была срежиссирована исключительно ради пиара, тем не менее некоторые преданные фанаты певицы искренне переживали за нее и требовали возмездия окаянным похитителям.



В итоге Ольга рассказала всю правду. Выяснилось, что история с похищением была придумана с целях раскрутки ее совместной песни с начинающими исполнителями. И таким своеобразным образом компания планировала привлечь к себе внимание. Разумеется, многих пользователей откровенно возмутили такого рода манипуляции общественным мнением со стороны Бузовой и ее коллег по шоу-бизнесу.