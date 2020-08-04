Ольга Бузова призналась в том, что она примет участие в новом сезоне «Ледникового шоу» на первом канале.

Пора вам раскрыть все явки и пароли 🤗🥰 #желтыйчемоданчик 🎁 Да, я уже в течении нескольких недель учусь кататься на коньках ⛸ Для того, чтобы удивлять вас своими достижениями в новом сезоне на Первом канале 😌👑 Мне даётся всё это очень сложно, так как я в своей жизни до этого стояла на коньках только в детстве… последний раз в лет шесть, ну и пару раз, типо съездила на каток, и постояла у бортика 😂 Пока ощущение, что я как «корова на льду» не проходит, 😂😂😂 но вы знаете какая я упорная, и какой боец✊🏻 Надеюсь показать хороший результат для вас в этом проекте🙏🏻 #ледниковыйпериод2020 🧊 Следите за моими достижениями в сторис, и держите за меня кулачки ❤ #перваянапервом Поехали ⛸⛸⛸