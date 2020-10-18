Ольга Бузова похвасталась двумя сертификатами от книги рекордов.

Только что я получила аж 2 сертификата от книги рекордов 😍🥰 Первый за самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ, это теперь официально подтверждено изданием, а второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Инстаграм 🔝🔥 Спасибо за вашу любовь, искренность и поддержку ❤ Спасибо всем за интерес ко мне 👏🏽 Я вас всех, все 22.000.000 человек люблю ❤😍Вы моя самая большая семья 💋💋

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Кстати, сертификаты вручили мне создатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко и рекордсмен Guinness World Records, эксперт Книги рекордов России Андрей Лобков 🔝😍 #моилюдивсегдасомной