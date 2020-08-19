Ведущая Ольга Бузова призналась, что стала участницей «Ледового шоу».

Ведущая телепроекта ДОМ-2 нашла в своём плотном графике время на участие в «Ледовом шоу»! Партнёром Ольги на льду стал российский фигурист, Олимпийский чемпион и чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Дмитрий Соловьёв.

«Держа его за руку, с его колоссальной поддержкой я буду выступать. Месяц назад я начала с нуля, впервые за много лет вообще надела коньки. И благодаря потрясающему Илье Авербуху и его команде я уже начинаю увереннее чувствовать себя на льду. Я очень нервничаю, но я буду стараться изо всех сил, чтобы вас удивлять!» – написала ведущая.

Сейчас Ольга активно репетирует и тренируется.