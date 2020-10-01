Олеся Москалёва рассказала, что к ней пришел парень, у которого оказалась беременная девушка.

У меня было четыре парня за все мое существование здесь, но, к сожалению, либо к счастью, небеса отводят этих замечательных людей. Ко мне пришёл парень, мы с ним переписывались, но так вышло, что он нечист на руку. У него, как оказалось, есть беременная девушка с которой он жил до последнего момента. Какое чудо меня ожидало. Как раз за день я кричала, что хочу выйти замуж и, чтобы был у меня ребёнок. Ребёнок был, но не у меня. Мне очень повезло, что эта девушка меня нашла и скинула данную информацию. Будем надеяться на лучшее, что меня всё-таки заберёт прекрасный принц.